أسماء القضاة المنتدبين للعمل بالمكتب الفني للنائب العام

حصل "الدستور" على الحركة القضائية التي شملت تجديد ندب بعض القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف، للقيام بأعمال المحامى العام الأول بالمكتب الفني للنائب العام، وذلك لمدة سنة من أول أكتوبر 2019.



شمل القرار كل من: المستشار محمد أحمد عبدالعال، والمستشار أحمد فاضل سلطان، والمستشار محمود أحمد إسماعيل، والمستشار محمد على الشببنى.