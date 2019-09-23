الأنبا هدرا يزور دير القديسة دميانة البراري

قام نيافة الحبر الجليل الانبا هدرا أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسوان خلال الأسبوع الجاري بزيارة دير القديسة دميانة بالبراري كفر الشيخ.



،شاركه الزيارة عدد من رهبان دير الانبا باخوميوس بادفو، كما التقوا مع الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ودير القديسة دميانة بالبراري.



الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في منتصف الشهر الجاري بعيد رأس السنة القبطية المعروف كنسيا بـ"عيد النيروز"، لتبدأ عام قبطي جديد يحمل تاريخ 1736 يُختتم في سبتمبر المقبل، وتنقطع الكنيسة عن الاصوام المطولة ما خلا صوم يومي الأربعاء والجمعة أسبوعيا، حتى تحتفل بصوم الميلاد في يوم 25 من نوفمبر المقبل.