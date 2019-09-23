التحقيق في اختطاف طفل بالصف

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها حول اختفاء طفل 8 سنوات، في الصف، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.



واستمعت النيابة لأقوال أسرة الطفل، وعدد من شهود العيان لمعرفة أخر من كان مع الطفل قبل اختفائه، واذا كان هناك شبهة جنائية حول الواقعة من عدمه.



وكان مركز شرطة الصف تلقى بلاغًا يفيد باختفاء الطفل "محمود. أ" في ظروف غامضة، وذكر أفراد أسرته أنه توجه لشراء حلوى من محل تجاري، إلا أنه اختفى عقب ذلك.



تحرر محضر بالواقعة، وجار تكثيف التحريات، وفحص كاميرات المراقبة، لكشف غموض اختفاء الطفل، وأخطرت النيابة للتحقيق.