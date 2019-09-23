"ذا صن" تعرض صورًا حصرية لتوابيت "سننجيم" الفرعونية

نشرت صحيفة ذا صن البريطانية اليوم الاثنين، صورا مذهلة لتوابيت سننجيم وزوجته، التي تم نقلها من المتحف المصري إلى المتحف الوطني للحضارة لاعادة ترميمها مرة اخرى.



عاش سننجيم في عهد سيتي الأول ورمسيس الثاني وهو من افراد الأسرة التاسعة عشر، اى انه عاش منذ حوالي 3400 عام.



كان سننجيم مشرف على عمال آخرين يقومون ببناء المقابر في وادي الملوك، وتم اكتشاف قبره في عام 1886، حيث تم العثور عليه مدفون مع زوجته، مع أكثر من 20 قطعة من الأثاث المنزلي ومقتنياتهم.



يقال إن التابوت المطلي في حالة جيدة جدًا، سيتم وضع سننجيم وزوجته في غرفة تعقيم لأكثر من 20 يومًا وسوف تستغرق عملية استخراج الحشرات من المومياوات ما لايقل شهر.