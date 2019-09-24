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مصر

جهزوا البطاطين.. «الدستور نيوزليتر 55» نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:55 م
جريدة الدستور
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أهلًا بكم فى نشرتنا البريدية الـ 55 من «الدستور Newsletter» لتحليل البيانات الرسمية لوزارات الحكومة، وعرض أهم ما حوته تلك البيانات خلال أسبوع، وذلك من واقع النصوص والبيانات التى ترسلها منذ صباح السبت وحتى مساء الأربعاء، سواءً من بريدها الإلكترونى الرسمى أو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.

"جهزوا البطاطين".. التضامن تستعد لفصلي الخريف والشتاء بـ10 مليون جنيه ومهمات إغاثية وغرف عمليات، اخترناه عنوانا صريحاً لنشرتنا هذا الأسبوع، خاصة مع بوادر الخريف هذا العام والذى نتمنى أن يكون خريفاً ثم شتاءاً دفئاً على كل الأصعدة.


فقد خصصت وزارة التضامن الاجتماعي مبلغ 10 ملايين جنيه للعام المالي الحالي لمهمات الإغاثة والتي تتمثل في البطاطين والأغطية والخيم والوسائد وغيرها، استعدادًا لمواجهة الحالات الطارئة، وكذلك غرف عمليات على مستوى المديريات، وربطها بالوزارة لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين، والتدخل الفوري إزاءها للحد من التبعات. ونسقت الوزارة مع عدد من منظمات المجتمع المدني، وبعض من الجمعيات منها وجمعية الهلال الأحمر المصري، والأجهزة التنفيذية المختلفة للتنسيق تحت مظلة التكامل فى تقديم الخدمات.

ويتبع الوزارة مايقرب من 26 مركز إغاثة تابعة للوزارة في 24 محافظة، تم تدريب اللجان وفق أحدث أساليب التدريب لتكون على أهبة الاستعداد لتولي المهام والإغاثة المطلوبة. ومن جانبه، صرح محمد عثمان رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعي، أنه تمت مراجعة مهمات الإغاثة القائمة بالمراكز للتأكد من كفاءتها والاحتياجات الفعلية وبخاصة فى المحافظات المعرضة السيول. وأشار إلى أنه تم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين بمراكز الإغاثة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.

ما الجديد لدينا هذا الأسبوع؟
فصل 5 أئمة من الأوقاف ومنعهم من الأعمال الدعوية.. ما القصة؟

أعلنت وزارة الأوقاف، عن فصل 5 أئمة بمديرية الدقهلية بأحكام قضائية، بناء على الأحكام القضائية الصادرة بشأنهم، وأنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف، خدمتهم، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية. 

من جانبها أكدت وزارة الأوقاف أنه أصبح المذكورون لا علاقة لهم بالوزارة، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينهم من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الدقهلية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على ذلك .

حدث بالفعل.. مصر صدرت بترول بـ400 مليون دولار لـ8 دول أجنبية وعربية

أشاد وزير البترول بما حققته الشركة العامة للبترول المملوكة بالكامل للدولة خلال العام ونجاحها في تحقيق 4 اكتشافات جديدة وأعلى معدل إنتاج يومي منذ تأسيسها، مضيفا أنه تم تصدير منتجات بترولية بأكثر من 400 مليون دولار إلى "إيطاليا وأسبانيا وفرنسا ومالطا وقبرص وجورجيا وتونس ولبنان".

حقيقة تقليص مستشفى "500-500" لعلاج الأورام وطرح أرضها للاستثمار 

نفت  وزارة التعليم العالي ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية من شائعات بشأن صدور قرار من مجلس الوزراء باقتطاع الجزء الأكبر من الأرض المخصصة لمشروع إنشاء المعهد القومي للأورام الجديد "500-500" وطرح أرضه للاستثمار الخاص وتقليص المستشفى ليكون ٣٠٠ سرير بدلا من ١٠٢٠ سرير.

فريق النشرة: محمد عبدالعزيز - وسام عطية - نغم رأفت - دعاء عبدالوهاب - سلمى أشرف - رغدة محمد - ياسمين محمود - منة سالم – أمينة زكي – محمود فوزي.

انتظرونا ونشرة جديدة السبت المقبل، ولأى ملاحظات أو استفسارات أو التواصل مع فريق «الدستور News letter» نرجو مراسلتنا على البريد الإلكترونى التالى: [email protected]'

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