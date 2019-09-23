7.69 مليار دولار حجم التجارة بين مصر والصين

كشف المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن حجم التجارة الثنائية بين الصين ومصر، حيث وصل إلى 7.69 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو الماضيين، بزيادة 2.1% على أساس سنوي.



وقال "عامر" في تصريحات صحفية، إن الصادرات الصينية إلى مصر بلغت 6.94 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، في حين بلغت الواردات الصينية من مصر 750 مليون دولار في الفترة نفسها.



وأضاف، أن حجم التجارة بين الصين ومصر خلال يوليو الماضي بلغ 1.16 مليار دولار، بواقع 1.10 مليار دولار صادرات من الصين إلى مصر، و0.06 مليار دولار واردات صينية من مصر.