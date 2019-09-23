المترو: الخطوط الثلاثة تعمل بصورة طبيعية

أكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إن الخطوط الثلاثة للمترو تعمل بصورة طبيعية مع بداية العام الدراسي الجديد، ولم تسجل الشركة أى شكاوى من المواطنين وذلك بسبب الإستعداد المكثف التي قامت الشركة به من أجل توفير كافة احتياجات المواطنين.



وأضافت الشركة، إن هناك عدد كبير من القطارات يصل إلي 8 قطارات فى كل خط وذلك للدفع بهم في حال كان هناك تكدس نتيجة لوقت الذروة وقت خروج الموظفين مع خروج المدارس وكذلك وجود عدد من طلاب الجامعات.



وأشارت الشركة، إلي أن هناك تعليمات مشددة من المهندس على فضالى رئيس الشركة بشأن الإلتزام بكافة المعاير الخاصة بالتشغيل وذلك تجنبا لوجود أى مشكلات من شأنها التأثير السلبي على راحة الركاب والطلاب.