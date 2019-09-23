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رياضة

الدوري الإيطالي على موعد مع عودة الابن الضال بالوتيلي

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 01:56 م
جريدة الدستور
وكالات
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سيكون "ستاديو ماريو ريجامونتي" على موعد الثلاثاء مع عودة الابن الضال ماريو بالوتيلي، الذي سيسجل بدايته مع فريق مسقط رأسه بريشيا حين يستضيف الأخير يوفنتوس بطل المواسم الثمانية الأخيرة، في المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وعاد "المشاكس" بالوتيلي الى مدينته للدفاع عن ألوان بريشيا، تزامنا مع عودة الأخير الى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ 2010-2011، لكنه غاب عن المراحل الأربع الأولى بسبب الإيقاف على خلفية نيله بطاقة حمراء في آخر مشاركة له مع فريقه السابق مرسيليا الفرنسي في 24 مايو الماضي ضد مونبلييه.

كان التدخل القاسي الذي قام به بالوتيلي على مدافع مونبلييه دانيال كونجريه آخر ظهور للإيطالي في الملاعب، في تجسيد مثالي لمسيرته المتخبطة التي تشهد فصلا جديدا اعتبارا من الثلاثاء مع مشاركته الأولى مع بريشيا والتي أكدها مدرب الأخير أوجينيو كورينيو، دون أن يكشف إذا كان سيبدأ أساسيا.

سيدخل بالوتيلي اعتبارا من الثلاثاء، لائحة اللاعبين الكبار الذين مروا ببريشيا على رغم تواضع مكانة هذا النادي مقارنة مع عمالقة الكرة الإيطالية، على غرار روبرتو باجيو، أندريا بيرلو، أليساندرو ألتوبيلي، لوكا توني، لويجي دي بياجيو، الروماني جورجي هادجي، السلوفاكي ماريك هامسيك، وحتى المدرب الحالي لمانشستر سيتي بطل إنكلترا الإسباني جوسيب جوارديولا.

يعود ابن الـ29 عاما الى دوري بلاده للمرة الأولى منذ موسم 2015-2016 حين خاض 25 مباراة مع ميلان اكتفى فيها بتسجيل أربعة أهداف، قبل أن يقرر فريقه الأصيل ليفربول الإنكليزي التخلي عنه لنيس الفرنسي.

وقع بالوتيلي الذي ولد في صقلية لكن تم تبنيه وتربيته قرب مدينة بريشيا الشمالية، "عقدا لأعوام عدة" بحسب ما أفاد فريقه الجديد في أغسطس، مضيفا "ماريو يعود الى موطنه. العودة الى إيطاليا بعد غياب ثلاثة أعوام أصبحت ممكنة بفضل تصميم ماريو وحماسه للعودة الى بريشيا، المدينة التي نشأ فيها... منذ أن كان طفلا، تميز بمهاراته الجسدية والتقنية".

ولحظة تقديمه لوسائل الإعلام كلاعب جديد لبطل الدرجة الثانية للموسم الماضي، كشف بالوتيلي "بكت والدتي عندما علمت بأني سأعود الى بريشيا، كانت سعيدة جدا بهذا القرار. والدي (الذي توفي عام 2015) كان يحلم بأن ألعب عنده (أي بريشيا)".

ويأمل بالوتيلي الذي خاض 36 مباراة دولية، في التألق مع فريقه الجديد لتعزيز حظوظه بالعودة الى منتخب بلاده الذي يغيب عن صفوفه منذ حوالى العام وتحديدا منذ خوضه المباراة في تصفيات كأس أوروبا 2020 ضد بولندا في سبتمبر 2018.

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