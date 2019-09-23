القبض على 3 متحرشين في عين شمس

ألقى ضباط مباحث القاهرة القبض على 3 مراهقين تحرشوا بالطالبات في عين شمس.



تلقى قسم شرطة عين شمس عدة بلاغات بتحرش بعض الشباب والمراهقين بالطالبات أثناء خروجهن من إحدى المدارس.



على الفور تحركت قوة أمنية وتمكنت من ضبط 3 منهم، وجار إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.