جماهير غاضبة تقتل رجلا اتهم بذبح بقرة في الهند

قالت الشرطة الهندية اليوم الاثنين إن حشدا غاضبا قتل رجلا بعد اتهامه بذبح بقرة، في أحدث قضية عنف تتعلق بحيوانات تعتبر مقدسة لدى الهندو س الذين يشكلون أغلبية في البلاد.

وقال إم.إل مينا المسؤول الكبير في الشرطة بولاية جاركاند في شرق الهند لرويترز إن مجموعة تضم ما بين عشرة و15 شخصا هاجمت ثلاثة رجال أمس الأحد واتهموهم بذبح بقرة في غابة تبعد نحو 50 كيلومترا من رانتشي عاصمة الولاية.

وتابع قائلا إن القرويين ضربوهم "بشدة". ولقي أحدهم حتفه وأصيب الآخران. وما زال أحدهما يخضع للعلاج في مستشفى بينما أصيب الثالث بإصابات طفيفة.

وذكر مينا أن الشرطة اعتقلت ثمانية أشخاص فيما يتصل بواقعة القتل التي حدثت في منطقة خونتي الريفية.

وأضاف "تحقق الشرطة في المسألة. نتعامل مع قضية القتل تلك".

والأبقار مقدسة في الهندوسية، وتقع هجمات من حين لآخر تستهدف أشخاصا متهمين بذبحها من أجل لحومها أو جلودها، وأكثرهم من الأقلية المسلمة أو أشخاص من المستويات المتدنية في النظام الطبقي القديم في الهند.

وقال مينا إن الرجال الثلاثة الذين تعرضوا للهجوم أمس الأحد ليسوا مسلمين.