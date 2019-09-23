الفورمولا 1 رياضة ذهنية وبدنية على الحلبات وخارجها

لا تقتصر سباقات سيارات الفورمولا واحد على الحلبات، اذ تتطلب من السائقين التمتع بلياقة بدنية وذهنية عالية، ترافقها قدرة على التحمل، رد الفعل، نطاق الرؤية، التحليل واتخاذ القرارات المناسبة، وهدوء خارج عن المألوف...



لا يمكن عدم تصنيف السائقين ضمن خانة الرياضيين، فالفورمولا واحد تلزمهم التمتع بحالة بدنية على أعلى المستويات، والقدرات التي عليهم اكتسابها تتطلب منهم التدرب على تنميتها طوال الموسم.



يشرح الفرنسي بيار جاسلي سائق تورو روسو الحالي وريد بول سابقا لوكالة فرانس برس ماهية التمارين بالقول "ثمة الكثير من تمارين تنشيط القلب، الجري وركوب الدراجة الهوائية والسباحة.



نقوم برفع الأثقال ولكننا لسنا بحاجة لرفع 150 كج. نعمل أكثر على ناحية التحمل العضلي لأن السباقات تدوم على الاقل لساعة ونصف الساعة، وعلينا أن نتفادى التعرض لتشنجات عضلية بعد حوالى ساعة و20 دقيقة".



ويتابع "نعمل كثيرا على تقوية عضلات المعدة لنيل استقرار جيد".