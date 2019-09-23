المترو: نستهدف تحقيق 350 مليون جنيه من الاستثمارات

قال مصدر مسئول في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إنه تم تحقيق 10 ملايين جنيها من استثمارات مترو الأنفاق خلال الشهر الماضي، من تأجير الأكشاك والمحلات التجارية داخل محطات المترو في الخطين الأول والثاني.



وأضاف "المصدر"، في تصريحات خاصة للدستور، إن هناك توجيهات من قيادات وزارة النقل بشأن تعزيز استثمارات المترو من خلال إتاحة مزيد من الأكشاك والمحلات والمولات التجارية داخل المحطات في الخطوط الثلاثة للمترو وذلك من أجل الوصول إلى تحقيق مستوى عالى من الإيرادات التي تساعد في الوصول إلى معدل معقول للموازنة بين المصروفات والإيرادات.



وأشار إلى أن المستهدف من استثمارات المترو إستغلال كافة الإمكانيات المتاحة داخل المرفق من أجل تحقيق مزيد من الدخل، إلى جانب توفير كافة احتياجات المواطنين، فالأكشاك والمحلات التجارية داخل محطات المترو تعتبر سوق تجاري للمواطنين تمكنهم من شراء العديد من احتياجاتهم من خلال التوجه إلي منزلهم أو محل عملهم، وهو تحقيق التكامل التي تسعى الدولة لتوفيره للمواطنين.



واستطرد، إنه سيتم مضاعفة الأرباح إلى 3 أضعاف خلال الأشهر المقبلة ليتمكن المترو من تحقيق 30 مليون جنيها شهريا من إجمالي الأرباح، ليصبح إجمالى الأرباح ما يقرب من 350 مليون جنيها سنويا، إلى جانب ذلك سيكون هناك مزيد من الفرص الإعلانية داخل محطات وجدران المترو وأفلام دعائية للدولة تعرض داخل شاشات المترو.