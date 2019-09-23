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رياضة

الإصابة تبعد باكيتا نجم ميلان عن مواجهة تورينو

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 01:46 م
جريدة الدستور
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تعرض البرازيلي لوكاس باكيتا، لاعب وسط ميلان، للإصابة خلال مشاركته في مباراة الديربي الأخيرة أمام إنتر ميلان، في ملعب سان سيرو، لحساب الأسبوع الرابع من الدوري الإيطالي.
وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، اليوم الاثنين، أن باكيتا الذي شارك في الشوط الثاني من المباراة، تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الأيسر.مشيرة إلى أنه سيتم تقييم حالة اللاعب، اليوم، لمعرفة مدى إصابته ومدة غيابه عن الفريق.
وأضافت أن اللاعب البرازيلي، سيغيب عن ميلان في مباراة تورينو، المقرر لها الخميس المقبل في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الكالتشيو"، كما أن غيابه قد يمتد لمواجهة فيورنتينا أيضًا، المقررة يوم الأحد.
وسقط ميلان أمام غريمه التقليدي إنتر بنتيجة (2-0)، ليواصل النيراتزوري تصدر ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 12 نقطة (العلامة الكاملة).

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