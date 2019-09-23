بدء انعقاد "عمومية" المحكمة الإدارية

بدأت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة الجديد، بصفته رئيس المجلس ورئيس المحكمة، بحضور المجلس الخاص بمجلس الدولة، أعلى سلطة مالية وادارية.



ويتم خلال الجمعيات العمومية، توزيع العمل وتحديد اختصاصات كل دائرة بجميع المحاكم، وتحديد مكان كل عضو من أعضاء المجلس، وذلك قبل بدء العام القضائي الجديد أول أكتوبر المقبل.



يذكر أنه تم إعلان الحركة العامة لمجلس الدولة في أغسطس الماضي من جانب رئيس مجلس الدولة السابق، وتم تعديلها وفقًا للصالح العام وبما يحقق العدالة والإنجاز بقرار المستشار محمد محمود حسام الدين.