تأجيل الحكم في "رشوة نظافة القاهرة"

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علي الهواري، تأجيل الحكم في قضية رشوة إدارة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة، تأجيلًا إداريًا لجلسة 10 أكتوبر المقبل.



كان المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أحال مسئول بإدارة المقالب بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، لتلقيه رشوة مليون و500 ألف جنيه، للجنايات.



وجاء بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أنه في غضون فبراير ۲۰۱۹ بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بصفته موظفًا عموميًا بإدارة المقالب بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته، بأن طلب من محمود محمد جمال الدين عبد الصمد محمد المبلغ مليون و500 ألف جنيه، على سبيل الرشوة - أخذ منهم مبلغ 250 ألف جنيه - مقابل إنهائه إجراءات استصدار خطابات استرداد مبلغ التأمين المودع سلفا لدى حي النزهة من شركة بلومون للتطوير العقاري، ضمانًا لنقل كامل ناتج حفر أرض محددة إلى المقالب العمومية التابعة للهيئة.



وشهد عضو الرقابة الإدارية بأن تحرياته قد أكدت صحة البلاغ المُقدّم وشهد به سابقه، وأن المتهم يعمل موظفًا بإدارة المقالب بالهيئة العامة النظافة وتجميل القاهرة، وأنه قد زعم للشاهد الأول باختصاص لا يملكه، إذ يختص وظيفيًا باستلام القمامة الخاصة بالمنازل والشوارع ولا اختصاص له في إنهاء خطابات استرداد مبلغ التأمين الكنتور، مضيفًا أنه قد استصدر لما سلف إذنين من النيابة العامة تصوير وتأجيل لقاءات المتهم ومحادثاته الهاتفية مع الشاهد الأول؛ فأسفر التنفيذ عن تسجيل محادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته.



وقرر المتهم محمود على حسين إسماعيل، بالتحقيقات أنه يعمل مدير مناولة منشية ناصر بإدارة المقالب بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، منذ مايو ۲۰۱۷، وأن اختصاصه الوظيفي يقتصر على الإشراف على استلام وتفريغ قمامة الشوارع فقط بمحل عمله تمهيدًا لنقلها تباعًا للمقالب العمومية.



واعترف بأخذه مبلغ عمولة مقداره 250 ألف جنيه من الشاهد الأول، بادعاء أنه مقابل إحضار مقاول له لحفر أرض تم تفويض الأخير في إنهاء التراخيص الخاصة بها.