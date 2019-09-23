تأجيل محاكمة 12 متهمًا بالانضمام لـ"داعش"

قررت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين، تأجيل محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا، لجلسة 13 أكتوبر المقبل؛ لتعذر حضور المتهمين.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت ذكى وعمرو قنديل وسكرتارية حمدي الشناوي.



وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الثالث في غضون الفترة من 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنعوا مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، واعتدوا على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، وأضروا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.