إصابة 3 أشخاص في حريق بدار مسنين فرنسية

أُصِيب 3 أشخاص -بينهم حالة خطيرة- جراء اندلاع حريق في دار لرعاية كبار السن في الدائرة الـ19 بالعاصمة الفرنسية باريس، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الإثنين، أن رجال إطفاء باريس وصفوا الحريق بـ"العنيف"، والذي اندلع في شقة بالطابق العلوي من مبنى مكون من 6 طوابق، واعتبروا أن عملية الإخلاء معقدة للغاية.



وكانت عمدة الدائرة الـ19 في العاصمة الفرنسية باريس دانيال جيازي قد أعلنت في 16 سبتمبر الجاري اندلاع حريق في دار رعاية لكبار السن، ما أسفر عن وفاة رجل مسن (يبلغ من العمر 100 عام)، وإصابة سيدتين (تبلغان من العمر 88 عامًا و96 عامًا).