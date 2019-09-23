تضرر 6500 شخص في دول شمال أوروبا بعد انهيار "توماس كوك"

تضرر نحو 6500 شخص من إلغاء الرحلات الجوية من مقاصد العطلات في دول شمال أوروبا وإليها، وذلك عقب إعلان شركة "توماس كوك" البريطانية للسياحة والسفر أنها تقدمت بطلب لتصيفة الشركة.



وجرى تعليق جميع الرحلات الجوية التابعة لطيران "توماس كوك إيرلاينز إسكندنافيا"، مما أضر بالمسافرين من الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد، وإليها، وذلك وفقا لما ذكرته شركة "فينج" التابعة لمجموعة "توماس كوك".



وقالت شركة "برافو تورز" الدنماركية للسياحة إنها ستسعى لمساعدة السائحين العالقين وتقديم "المقاعد المتاحة لديها"، وذلك وفقا لما قاله المتحدث باسم الشركة، ستيج الينج، لوكالة الأنباء الدنماركية "ريتزاو".