مقتل جنديين تركيين في هجوم مسلح لحزب العمال بالعراق

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، بمقتل جنديين تركيين في هجوم لمسلحي حزب العمال الكردستاني شمال العراق.



يذكر أن الجيش التركي أطلق المرحلة الثانية من حملة أمنية أطلق عليها "عملية المخلب" في شمال العراق، حيث بدأت تلك الحملة في 27 مايو في منطقة هاكورك في شمال العراق، مستهدفة حزب العمال الكردستاني بالمدفعية والقصف الجوي.



بينما قالت تركيا إن العملية الأمنية تستهدف تدمير ملاجئ وكهوف يستخدمها الحزب.