‎مد أجل الحكم على المتهمين بـ"رشوة وزارة التموين"

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار علي الهواري، النطق بالحكم على المتهم علاء الدين فهمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة التموين" تأجيلا إداريًا لجلسة 5 أكتوبر المقبل.



وكان المستشار خالد ضياء المحامي، العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أحال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين لاتهامه بطلب وتقاضي عطايا، تمثلت في مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أدائه عملًا من أعمال وظيفته، وتقديم باقي المتهمين العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط في تقديمها من عدد من الشركات، منها مبلغ مليونين و700 ألف جنيه، ومبلغ 7 ملايين و500 ألف جنيه من شركة أخرى.‎

