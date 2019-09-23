"المهندسين" تعلن موعد فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج 2020

أعلنت النقابة العامة للمهندسين برئاسة هاني ضاحي، عن فتح باب الاشتراك فى مشروع الرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم لعام 2020 فى الفترة من السبت الموافق 2 نوفمبر المقبل إلى حتى الأربعاء الموافق 29 يناير 2020.



وأوضحت النقابة أن كافة الاشتراكات تتم بالنقابة العامة والنقابات الفرعية بالإضافة إلى الأندية التابعة لنقابة المهندسين.



ويشمل مشروع الرعاية الصحية لنقابة المهندسين تعاقدات مختلفة مع الاطباء ومراكز طبية وصيدليات ومعامل تحاليل طبية، بالإضافة إلى تعاقدات مع مستشفيات ومراكز ونظارات حيث يتم تقديم خصومات للأعضاء بالنقابة حال اشتراكهم فى مشروع العلاج بالنقابة.