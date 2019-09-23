"أبو بكر" يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

استقبل المستشار الدكتور أبو بكر الصديق، رئيس هيئة قضايا الدولة، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي أشاد بما تبذله الهيئة من جهود حثيثة دفاعًا عن المال العام، وقدم التهنئة لتعيينه رئيسًا للهيئة.



وتقدم "الشيخ" بخالص الشكر والامتنان للمستشارين أعضاء المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، لما تبذله الهيئة من جهد مضنٍ في الزود والدفاع، على حقوق الدولة والمال العام.



حضر اللقاء كل من المستشار محمد أبو المواهب، رئيس إدارة التفتيش بقضايا الدولة، المستشار إبراهيم عبدالخالق رئيس المكتب الفنى، المستشار حاتم عبدالعال الأمين العام لقضايا الدولة، المستشار علي ميدان، رئيس قسم قضايا الدولة بالتنظيم والإدارة، والمستشار يسرى مدنى الأمين العام المساعد.