بعد لقاء "الصباح" و"تميم".. الكويت تكشف تطورات الأزمة الخليجية

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، إن أوضاع المنطقة تقود في اتجاه أقرب إلى التفاؤل لحل الأزمة الخليجية، في ضوء حرص جميع الأطراف على دور الوساطة الكويتية.



وقال في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في الحفل الذي أقامته سفارة الصين لدى الكويت بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس الجمهورية، إن الأوضاع الملتهبة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط تتطلب التسامي فوق الجروح وتوحيد الموقف الخليجي.



وأضاف الجارالله، أن علاقة دول الخليج بواشنطن "استراتيجية"، لافتًا إلى المبادرة الأميركية لإنشاء تحالف دولي يعنى بأمن وحماية الملاحة البحرية.



وتأتي تصريحات "الجار الله" حول الأزمة الخليجية، بالتزامن مع لقاء أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في مقر إقامته بنيويورك الأمريكية، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.



يأتى ذلك في ظل استمرار الأزمة القطرية التي تقترب من عامها الثاني بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب "السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر" في الخامس من يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، فيما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنها الخلاف.



وحددت دول الرباعي العربي 13 شرطًا لإنها الأزمة، وبحث عودة العلاقات مع الدوحة من جديد، وكان في مقدمتها التوقف عن دعم الجماعات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة، وإغلاق قناة "الجزيرة" القطرية، ووقف بث أخبارها الكاذبة، وتخفيض مستوى التعاون مع إيران، فيما جددت قطر دعوتها للحوار غير المشروط.