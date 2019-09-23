الوزراء يمنح معاشات استثنائية لـ15 من قدامى العمل النقابي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا يقضي بمنح معاشات استثنائية لعشرة من قدامب النقابيين وزيادة معاشات 5 آخرين بقيمة 200 جنيه تضاف لمعاشهم الحالي، وهم، رجب سيد مصطفى من نقابة عمال التجارة، وورثة المرحوم علي محمد عبد الله من نقابة الصناعات الغذائية، وكل من: عبد الفتاح أحمد محمد، وورثة المرحوم طارق محمد علي وكامل بيومي من نقابة العاملين بالبناء والأخشاب.



ونص القرار على منح معاشات استثنائية لعشرة آخرين من نقابة البناء والأخشاب، وقدره 450 جنيها شهريا وهم، أحمد محمد الشربيني أحمد، سعيد عبد الوهاب تهامي، جودة إمام محمد عبد الحميد، محسن عبد العظيم السيد، محمد شكري محمد عوض، منصور هلال محمد أحمد، حسن علي أحمد، محمد المنسي محمد حسن، السيد إبراهيم السيد أحمد، ومحمد أحمد عبد العزيز أحمد.



ومن جانبه رحب النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بقرار رئيس الوزراء، مشددا على أهمية دور الحكومة في رعاية أصحاب المعاشات، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية لتحفيف الأعباء على محدودي الدخل.