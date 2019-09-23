بعد قليل.. انعقاد الجمعية العمومية لـ"الإدارية العليا"

تنعقد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا - بعد قليل - برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة الجديد، بصفته رئيس المجلس ورئيس المحكمة.



ووصل - منذ قليل - المجلس الخاص بمجلس الدولة - أعلي سلطة مالية وادارية - لبدء انعقاد الجمعية.



وتناقش الجمعيات العمومية توزيع العمل وتحديد اختصاصات كل دائرة بجميع المحاكم، وتحديد مكان كل عضو من أعضاء المجلس، وذلك قبل بدء العام القضائي الجديد أول أكتوبر المقبل.



يذكر أنه تم إعلان الحركة العامة لمجلس الدولة في أغسطس الماضي من جانب رئيس مجلس الدولة السابق، وتم تعديلها وفقًا للصالح العام وبما يحقق العدالة والإنجاز بقرار المستشار محمد محمود حسام الدين.