3 مسجلين وراء ذبح موظف وزوجته في الفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية بالفيوم عن غموض ذبح زوجين داخل منزلهما بقرية الفواخير، حيث تبين أن 3 مسجلين خطر بينهم شقيقين، تخلصوا من المجني عليهما بعد أنّ تعديا عليهما بالضرب بـ"سنجة ومقص".



تلقى قسم ثان الفيوم بلاغًا بتاريخ 19 سبتمبر الجاري، بالعثور على جثتي موظف بالمعاش 79 عامًا، وزوجته ربة منزل 67 عامًا، داخل شقتهما في الطابق الأول بالمساكن الشعبية بمنطقة الفواخير بدائرة القسم، وبهما إصابات بجروح قطعية متفرقة.



وشكلت قوات الأمن فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وقيادات إدارة البحث الجنائي، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.



أسفرت جهود الفريق الأمني عن تحديد مرتكبي الواقعة، وهم "ي. ب. س" 44 عامًا، عامل محكوم عليه بالحبس سنتين في قضية "شروع في سرقة" بقسم الطالبية بالجيزة، وسبق اتهامه في 21 قضية "سرقة مخدرات"، و"ر. م. ع" 27 عامًا عامل - له معلومات جنائية - وشقيق الثاني "أ. م. ع" 42 عامًا، قهوجي وله معلومات جنائية.



وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية مدير الأمن العام أسفرت عن ضبطهم.



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرروا بعقد العزم على التخلص من المجني عليهما بقصد الاستيلاء على مصوغات المجني عليها، وفي سبيل تنفيذ مخططهم اتجهوا لمنزل المجني عليهما بحجة سداد إيصال أمانة مستحق على شقيقة الثاني والثالث لصالح المجني عليهما، واعتدوا عليهما بمقص حديدي وسنجة حتى لقيا مصرعهما، واستولوا على مصوغات المجني عليها عبارة عن "3 غوايش، سلسلة، أنسيال، حلق، وخاتم"، و900 جنيه، وأرشدوا عن الأدوات المستخدمة والمسروقات.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.