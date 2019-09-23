فيديو.. الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة في حب السيسي

عرضت فضائية "صدى البلد" لقاء الإعلامية رشا مجدي مع الجالية المصرية في شوارع نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، الذين نزلوا إلى الشوارع تأييدًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته الحالية هناك للمشاركة في الدورة الـ74 للأمم المتحدة.



وقال أحد أبناء الجالية المصرية: "مصر وحشتني أوي ووحشنا ترابها، وتحيا مصر، وربنا يخليلنا الرئيس السيسي ويقويلنا الجيش"، وقال مواطن آخر: "ربنا يسندك يا سيسي".



وقال أحد أطفال الجالية، ويدعى "مينا"، 15 عامًا: "السيسي عملنا كل حاجة حتى الكنيسة كمان"، وأضافت إحدى سيدات الجالية: "تحيا مصر ويحيا السيسي أعظم رئيس في الدنيا، بنحبك يا سيسي واحنا وراك في كل حتة".



وأضاف شخص آخر، يدعى "عماد حبيب": كلنا مع الرئيس السيسي بكل احترام وأدب، ضد أي مهاترات أو خروج عن القانون، ونحن نؤيده بكل حب واحترام.



وهتف جميع أبناء الجالية المصرية بـ"تحيا مصر.. تحيا مصر" في أجواء حماسية.