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عالم

مقتل عائلة ضابط عراقي على أيدي "داعش"

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 12:19 م
جريدة الدستور
وكالات
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أفاد مصدر عسكري عراقي، اليوم الاثنين، بمقتل عائلة ضابط عراقي نحرا على يد عناصر من تنظيم داعش، شمال الموصل، 400 كلم شمال بغداد.

وقال المقدم شبت علي، من الفرقة 16 جيش عراقي، إن "عناصر داعش الإجرامية اقتحمت اليوم منزل ضابط بالجيش العراقي في قرية السادة (30 كلم شمال الموصل)، وقامت بقتل أبيه وأمه وأخيه الصغير (13 عاما) قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وهذا الحادث هو الثالث من نوعه خلال شهر سبتمبر الجاري، حيث سبق أن تمكن عناصر من داعش من اقتحام ثلاثة منازل تعود لمنتسبين بالجيش والشرطة، وقاموا بنحر عوائلهم في مناطق حول مدينة الموصل.

وعلى صعيد آخر، قال النقيب محمد سمير، من شرطة محافظة نينوى، إن "ثلاثة من عناصر الحشد العشائري أصيبوا بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في قرية بنكينة، ضمن ناحية القراج التابعة لقضاء مخمور (50 كلم جنوب شرق الموصل)"، مشيرًا إلى أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

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