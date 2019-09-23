القوى العاملة توقع اتفاقية للحفاظ على حقوق 4000 عامل

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن جهودها بالاشتراك مع إدارة شركتين، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، واللجنة النقابية، نجحت في تجديد توقيع اتفاقية العمل الجماعي بين الجانبين لتنتهي في 19 أكتوبر 2022، لحفظ حقوق ومكتسبات 4000 عامل وموظف، وعدم إنقاص المزايا والحوافز التي يحصلون عليها وعدم المساس بها.



وأشار الوزارة، إلى أن الاتفاقية ألزمت ببقاء مواد اتفاقية العمل الجماعية المبرمة في 20 أكتوبر 2016 على حالها سارية ونافذة بين طرفيه ودون إضافة أو حذف أو تعديل لأي من بنودها.



كما ألزمت بسداد 50% من مستحقات العاملين في صناديق الزمالة في الشركتين حالة قيامهما بإعادة هيكلة العمالة أو طرح مشروع للمعاش المبكر، أو إنهاء علاقة العمل بالتراضي مع العمال.



وأوضحت الاتفاقية أنه يقصد بمصطلح إنهاء علاقة العمل بالتراضي: هو كل استقالة مقدمة من العامل تقبلها إدارة الشركة وينتج عنها قيام الشركة بدفع أي مبالغ مالية للعامل بخلاف مستحقاته المقررة قانونًا أو وفقًا للوائح الشركة المعتمدة.



ونصت الاتفاقية على أنه في حالة حدوث خلل مالي بالصندوق نتيجة الأسباب المشار إليها تلتزم الشركة بالدخول في مفاوضة جماعية مع الطرف الثاني لإصلاح الخلل الناتج عن ذلك.



ووجهت الوزارة الشكر لإدارة الشركتين وممثلي العمال على استجابتهما لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما والصالح العام.