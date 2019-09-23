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مصر

النقل يبحث دعم التعاون المشترك مع الصين

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 12:17 م
جريدة الدستور
علا غزال
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اجتمع قيادات وزارة النقل مع السفير الصيني بالقاهرة لياو لي تشانج لبحث دعم التعاون بين الجانبين فى مجالات النقل المختلفة.

وفى بداية اللقاء أكد قيادات وزارة النقل على أهمية الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين وعمق العلاقات المصرية الصينية، مشيرًا إلى أن هناك عدد من المشروعات المشتركة القائمة والمستقبلية بين الجانبين والتي تمثل التعاون المثمر بين الجانبين ثم تطرقت المباحثات إلى آخر المستجدات الخاصة بتفعيل الجزء الثاني من التعاون المادي الخاص بمشروع القطار الكهربائي الذي يمتد من محطة عدلى منصور مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة ووصولًا إلى العاشر من رمضان.

وبحسب بيان للوزارة، فإن وزارة النقل حريصة على تنفيذ هذا المشروع الذي يعتبر شريان تنمية جديد في قلب المدن الجديدة فى أسرع وقت خاصة مع أهميته الكبيرة فى ضوء تقدم الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما تباحث الجانبان حول التعاون المشترك في مجالات النقل البحري والموانئ الجافة والمناطق اللوجيتسية، حيث أوضحت الوزارة أن هناك فرصا استثمارية كبيرة في كافة قطاعات النقل حيث سيتم إنشاء عدد من المحطات المتعددة الأغراض في عدد من الموانئ المصرية كما سيتم انشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية لخدمة حركة التجارة في مصر ودعا الوزير الشركات الصينية لدراسة كافة الفرص الاستثمارية في كافة قطاعات النقل بمصر للتعاون فيها مع الجانب المصري

ومن جانبه أكد السفير الصيني بالقاهرة على عمق العلاقات المصرية الصينية الذي وصفها بأنها علاقة شراكة استراتيجية شاملة تحظى بدعم الرئيسين المصري والصيني مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الصينية نموذج يحتذى به في علاقات الصين مع الدول الأفريقية وأن الجانب الصيني مهتم لمزيد من التعاون مع الجانب المصري في كافة المجالات ومنها النقل خاصة وأن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد وان قطاع النقل في مصر يشهد تطورا كبيرا.

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