عودة 1451 لاجئا سوريا لبلدهم

ذكر المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا أن 1451 لاجئا عادوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى الأراضي السورية، من بينهم 438 لاجئا عادوا من من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، بالإضافة إلى 1013 لاجئا عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".



وذكر المركز الروسي في بيان اليوم، أن 3 نازحين عادوا أيضا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل البلاد، وأن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت بتطهير مساحة 2.6 هكتار من الألغام، حيث تم اكتشاف وتدمير 30 عبوة قابلة للانفجار.