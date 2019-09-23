اليونان تعيد 50 ألف سائح بريطاني للندن

صرح وزير السياحة اليوناني، هاريس تيوهاريس، اليوم الاثنين، بأن نحو 50 ألف سائح لشركة "توماس كوك" البريطانية المفلسة متواجدون حاليا في اليونان، مضيفا أنه بدأت عملية إعادتهم إلى الوطن.



وقال تيوهاريس "إنه قد جرت التحضيرات لإعادة السياح عبر خدمة الحماية المدنية البريطانية التي ستضمن نقلهم جوا إلى بريطانيا"، مشيرا إلى أن نحو 22 ألفا من زبائن شركة "توماس كوك" سيغادرون اليونان في الأيام القريبة القادمة.



وأكد أن خدمة الحماية المدنية البريطانية ستدفع فواتير معيشة السياح في الفنادق منذ يوم إفلاس الشركة السياحية وحتى يوم انتهاء عطلتهم، مضيفا أن الوزارة ستضع خطة لمنع فقدان اليونان لحصتها في السوق السياحية بعد إفلاس الشركة البريطانية التي كان يستخدمها أيضا لزيارة اليونان السياح من ألمانيا وبولندا والتشيك وبلجيكا، بالإضافة إلى بريطانيا.



يشار إلى أن شركة "توماس كوك " أعلنت ـ في وقت سابق اليوم ـ عن إفلاسها، إذ لم تتمكن من تقديم 200 مليون جنيه لإغلاق "ثغرة" في ميزانيتها، حيث قامت الشركة العام الماضي بنقل 3 ملايين سائح إلى اليونان، وهو ما يبلغ 15% من العدد الإجمالي للسياح الأجانب الذين زاروا اليونان.



وتعد شركة "توماس كوك" التي تم تأسيسها عام 1841، إحدى أكبر الشركات السياحية في العالم، ويبلغ الحجم السنوي لمبيعات الشركة 9 مليارات جنيه استرليني، ويتواجد في الدول الأجنبية حاليا وفق وثائق شركة توماس كوك 600 ألف سائح، منهم نحو 160 ألف شخص من مواطني بريطانيا.