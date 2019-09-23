ضبط 63 مخالفة تموينية في حملة تفتيشية بالمنيا

واصلت مديرية التموين بالمنيا جهودها في ضبط عدد من المخالفات التموينية من خلال الحملات التفتيشية التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات محافظ المنيا لضبط ومتابعة الأسواق والمخابز البلدية بهدف ضبط الأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية وردع المخالفين.



أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن الحملات ضبطت 59 مخالفة للمخابز البلدية، منها 39 مخالفة لنقص الوزن، ومخالفه لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 3 مخالفات لمخابز متوقفة عن الإنتاج، و3 مخالفات لعدم وجود سجلات، و13 مخالفة لقضايا أخرى متنوعة، بالإضافة إلى ضبط 4 مخالفات في مجال متابعة الأسواق منها، مخالفتين لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات، ومخالفة لمحلات دون ترخيص، ومخالفة لقضايا أخرى متنوعة.



وأكد وكيل الوزارة أن الحملات التفتيش يتم تنظيمها بصفة دورية في جميع مراكز المحافظة من أجل ضبط الأسواق ومراقبة السلع التي يتم عرضها للمواطنين حفاظها على صحتهم وسلامتهم.