روسيا: التدخل الأجنبي في شئون البلاد يثير النزاعات

صرّح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن التدخل الأجنبي في الحياة السياسية والاجتماعية للدول يثير النزاعات في جميع أنحاء العالم.



وقد قال بوتين فى تصريحه، الذي قرأه مدير المخابرات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين في اجتماع لرؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لدول الكومنولث المستقلة، إن هذه الأزمة متعلقة بمحاولات ممارسة نفوذ من الخارج على الرأي العام والحياة السياسية في أي بلد تقريبًا، حسبما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية.



وأضاف: بالتالي تندلع صراعات مختلفة وتتآكل التقاليد والذاكرة التاريخية على مر القرون.



وأكد بوتين أن فكرة الهوية الثقافية وسيادة الدولة باتت موضع تساؤل، لافتا إلى انتهاك اختبار الشعوب لمصيرهم، مؤكدا: "إن هدفنا المشترك هو منع محاولات زعزعة استقرار والتدخل الأجنبي فى العمليات السياسية والاجتماعية في بلادنا، وضمان حماية مصالح المجتمع وحقوق المواطنين وحرياتهم".