بكين تؤكد دعمها عملية السلام بأفغانستان

أعلنت الصين، اليوم الاثنين، دعمها لعملية سلام ومصالحة وطنية تمتلكها وتديرها أفغانستان.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة اليوم الاثنين، للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ"، تعليقا على ما تردد حول زيارة وفد من حركة طالبان الصين لإجراء محادثات.



وأكد شوانغ إن وفدا برئاسة الملا عبد الغني برادار رئيس المكتب السياسي لطالبان يقوم بزيارة إلى الصين، وأجرى محادثات مع مسؤولين بوزارة الخارجية الصينية، مضيفا أن الصين تتابع الأوضاع في أفغانستان عن قرب، وتدعم جهود تحقيق السلام هناك، وعلى تواصل مع مختلف الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن الصين ستواصل دورها البناء في تعزيز جهود السلام والمصالحة في أفغانستان، معربا عن أمل بلاده أن يتم تحقيق السلام والأمن والاستقرار هناك في وقت قريب.