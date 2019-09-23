الإحصاء يصدر العدد العاشر بعد المائة من الكتاب السنوي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2019 "الإصدار العاشر بعد المائة"، والذي يعتبر مرجعا إحصائيا شاملا لكافة الإحصاءات الرسمية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي التي ينتجها الجهاز بالمشاركة مع كافة الجهات المتعاونة من الوزارات والهيئات وباقي عناصر النظام الإحصائي الوطني.



وأوضح الإحصاء - في بيانه اليوم الإثنين - أن الإصدار الجديد يشمل أحدث البيانات والإحصاءات موضحة في سلاسل زمنية تشمل الإحصاءات الديموجرافية، الاجتماعية، والاقتصادية والبيئية، والتي ترصد واقع المجتمع المصري وما طرأ عليه من متغيرات في كافة المجالات (التعليم، العمل، الصحة، الثقافة، السياحة، التجارة الخارجية، الداخلية، المالية والبنوك، الصناعة، الزراعة، النقل، الأسعار والأرقام القياسية لأسعار المستهلكين والمنتجين والناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو، والاتصالات والحسابات القومية وإحصاءات البيئة... إلخ) على المستوى الإجمالي ومستوى المحافظات.



وأضاف أن الإصدار الجديد يشمل عناصر بيانات إضافية عن إحصاءات الجغرافيا والمناخ، السكان، الإسكان، والاستثمار، وأوضح أنه تم إتاحة البيانات الواردة بالكتاب الإحصائي كاملة على الموقع الإلكتروني للجهاز لكافة المستخدمين اعتبارا من اليوم (www.capmas.gov.eg).



وأشار إلى أن الجهاز يعمل على توفير البيانات الدقيقة والمحدثة التي تسهم في التخطيط ورسم السياسات وصناعة واتخاذ القرار، وكذا الاستجابة لمطالب الباحثين والمؤسسات البحثية والمنظمات الإقليمية والدولية.