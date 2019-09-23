سقوط 5 لصوص بمحطات السكة الحديد

نجحت شرطة النقل والمواصلات في ضبط سيدة بمحطة المنيا، أثناء محاولتها سرقة هاتف محمول ومبلغ مالي من إحدى المواطنات، فضلًا عن ضبط شخص مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 13 قضية آخرها قضية "تبديد" أثناء تواجده بمحطة سكك حديد الجيزة.



وأثمرت الجهود الأمنية عن ضبط عاطل سبق اتهامه في 19 قضية "سرقة متنوعة"، ومحكوم عليه في 3 قضايا آخرها قضية "سرقة"، لسرقته حافظتى نقود من مواطنين، أثناء وجودهما بمحطة سكة حديد القاهرة.



وتمكنت الحملات الأمنية من ضبط شخص مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 10 قضايا آخرها قضية "سرقة تيار كهرباء"، أثناء تواجده بمحطة سكك حديد القاهرة، وضبط عاطل أثناء سرقته هاتفا محمولا من أحد المواطنين أثناء تواجده بمحطة سكك حديد القاهرة، فضلًا عن ضبط عاطل، بحوزته سلاح أبيض "شفرة موس" لسرقته حافظة نقود من أحد المواطنين أثناء تواجده بمحطة سكة حديد مغاغة.