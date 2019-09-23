"الداخلية" تنفذ 56 ألف حكم قضائي متنوعة

نجحت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، على مدار 24 ساعة، في تنفيذ 56 ألفًا و67 حكمًا قضائيًا متنوعًة.



وشملت هذه الأحكام تنفيذ 278 حكمًا جنائيًا، و16 ألفا و897 حكم حبس جزئي، و3 آلاف و483 حكم حبس مستأنف، فضلًا عن تنفيذ 26 ألفا و129 حكم غرامة، و9 آلاف و280 حكم مخالفات.



واتخذت الأجهزة الأمنية كل الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار باقي الحملات، تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة لضبط المحكوم عليهم.



يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى رفع معدلات تنفيذ الأحكام القضائية لضبط الخارجين عن القانون، وعدم إفلاتهم من العقاب، بما يسهم في انضباط منظومة تنفيذ الأحكام، ويحول دون سقوطها، ترسيخًا لمبدأ سيادة القانون.