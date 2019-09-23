أسيوط الجديدة تكرم الطلاب المتفوقين

نظم جهاز مدينة أسيوط الجديدة بالتعاون مع مجلس أمناء المدينة احتفالية كبرى لتكريم الطلاب المتفوقين بمختلف المراحل التعليمية والاحتفال ببدء العام الدراسي الجديدة، بمشاركة مدارس ومعاهد مدينة أسيوط الجديدة .



وأوضحت المهندسة جيهان عمار القائم بأعمال رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أن تنظيم تلك الاحتفالية يأتي في إطار حرص الجهاز على الاهتمام بمنظومة التعليم وتحفيز الطلاب وتشجيعهم على التفوق والإبداع ووجهت عمار الشكر لأولياء الأمور والطلاب والقائمين على المنظومة التعليمية بالمدينة.



وقالت إنه شارك في الاحتفالية المهندس خالد حلمي رئيس مجلس أمناء المدينة، وكلاء وزارة التربية والتعليم وعدد من قيادات التعليم بالمحافظة، ومديري المدارس بأسيوط الجديدة.



كما شهدت الاحتفالية تكريم الطلاب المتفوقين وتقديم فقرات وأنشطة متنوعة وفرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى وكورال الأطفال التابع لقصر ثقافة أحمد بهاء الدين.