غلق معامل طبية مخالفة في دمياط

تحركت حملة مكبرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا بدمياط، لتنفيذ قرارات الغلق الإداري لمعامل التحاليل الطبية المخالفة.



تمكنت الحملة من تنفيذ قرار الغلق الإداري رقم 420 لسنة 2019م لمعمل الدقة للتحاليل الطبية باسم سلوي السيد الخواجه، بالزرقا وقرية سيف الدين، وذلك لإدارتهما دون ترخيص وعدم تفعيل منظومة النفايات الخطرة.



وأصدر العقيد فادي يوسف لوقا عوض، رئيس مركز ومدينة الزرقا، قرارا بتشكيل لجنة لتنفيذ قرار الغلق للمعمل بمرافقة قوة أمنية من مركز شرطة الزرقا، وبحضور مندوبي الإدارة الصحية بالزرقا، هذا وقد تم تنفيذ قرار الغلق الإداري، وتم تشميع المعمل بالزرقا وسيف الدين بالشمع الأحمر بمعرفة اللجنة، وتم التنبيه على العاملين بعدم فض الشمع وعدم ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص وإزالة أسباب المخالفة.