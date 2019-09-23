مركز فلسطيني: المستوطنون أقاموا 6 بؤر استيطانية في الخليل

قال مركز فلسطيني متخصص في متابعة قضايا الاستيطان الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن مستوطنين يهودا أقاموا ستة بؤر استيطانية في الخليل جنوب الضفة الغربية منذ عام 2017.

وذكر مركز "أبحاث الأراضي"، ومقره الخليل، في بيان، أن المستوطنين أقاموا العدد المذكور من البؤر على بعد مئات الأمتار من مستوطنات كبرى مقامة منذ سنوات سابقة.

وأوضح أن البؤر أقيمت على أطراف المحافظة الغربية والجنوبية والشرقية، وذلك بدعم رسمي ومادي من السلطات المحلية للمستوطنات.

ونبّه المركز إلى أن هذه البؤر الاستيطانية تهدف، رغم صغر حجمها، إلى فرض السيطرة على مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين، وخلق تواصل جغرافي ما بين المستوطنات الكبرى المقامة سابقا.

وسبق أن نشرت وسائل إعلام عبرية نهاية العام الماضي أن "اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع" بحثت مشروع قانون "التسوية 2"، الذي يهدف إلى شرعنة 66 بؤرة استيطانية مقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بتصعيد الأنشطة الاستيطانية لتقويض رؤية حل الدولتين، ومنع إقامة دولة مستقلة لهم متصلة جغرافيا، علما بأن مفاوضات السلام بين الجانبين متوقفة منذ 2014.

