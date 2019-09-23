العراق يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع الصين فى كل المجالات

قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، إن بلاده تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع الصين في كافة المجالات.



جاء ذلك في كلمة مقتضبة ألقاها رئيس الوزراء العراقي، خلال الدورة الثالثة لمنتدى التعاون الاقتصادي العراقي الصيني، الذي نظمته السفارة العراقية لدى الصين اليوم الإثنين في العاصمة بكين.



وقدم عبدالمهدي، خلال مراسم افتتاح المنتدى، التهاني للجانب الصيني بحلول الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، معربًا عن أمله في أن يعزز المنتدى العلاقات بين البلدين.



وأُقِيمت 6 جلسات خاصة موازية، خلال فعاليات المنتدى، حيث أجرى حوالي 300 من رجال الأعمال الصينيين والعراقيين مناقشات حول التعاون الثنائي في مجالات النفط والكهرباء والأمن والدفاع والإسكان والصناعة والنقل والاتصالات وغيرها.