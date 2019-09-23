"تقديرات".... نتنياهو سيحصل على تفويض لتشكيل الحكومة قبل جانتس

من المتوقع أن يحصل رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو على مهمة تشكيل حكومة جديدة من الرئيس رؤبين ريفلين أولاً، وسيتم الإعلان بعد اجتماع ثلاثي بين بيبي وجانتس وريفلين اليوم.

وتساءل موقع "مكور رشون": هل مسألة من سيحصل أولاً على تفويض لتشكيل حكومة تم حلها بالفعل؟ حيث يقدر مسؤولون كبار اليوم (الاثنين) أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو سيكون المرشح الأول لتولي مهمة تشكيل الحكومة.

ووفقاً لنتائج الإنتخابات فإنه لدى نتنياهو 55 مقعد من 31 من أعضاء الليكود ، و 9 أعضاء من حزب شاس ، و 8 من أعضاء توراة اليهودية و 7 أعضاء من اليمين ، ومن المتوقع أن يوصوا نتنياهو في اجتماعهم مع الرئيس الذي سيعقد اليوم.

بينما لدى جانتس 54 مقعد، 33 من تحالف الأزرق والأبيض ، و 10 من الأعضاء الـ 13 في القائمة المشتركة (حزب بلد الذين رفضوا توصيته للمنصب) ومعهم 6 من أعضاء جسر العمل و 5 من أعضاء المعسكر الديمقراطي ومن المتوقع أن يجتمعوا في وقت لاحق اليوم.

هناك من يقول أن نتنياهو إذا فشل في جهوده لتشكيل الحكومة وعندما تنتقل الولاية إلى جانتس، سيكون من الأسهل عليه تشكيل حكومة. لأنه في حينه سيصبح الوضع القانوني لنتنياهو واضحًا بعد جلسة الاستماع التي من المتوقع أن تعقد الأسبوع المقبل، والتي من المتوقع أن تزيد الضغط على كبار مسؤولي الليكود للتسوية.



