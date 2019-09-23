السيطرة على حريق مخبز في فيصل

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق شب داخل مخبز في منطقة فيصل، دون إصابات، بعد انتقال سيارات الإطفاء.



كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخبز في منطقة فيصل، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني، وتمت السيطرة على النيران.



تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.



