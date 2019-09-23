انهيار المحادثات بين طالبان وواشنطن نكسة كبيرة لباكستان

يمثل انهيار المحادثات بين طالبان والولايات المتحدة انتكاسة لباكستان التي كانت تأمل في أن تأتي جهودها لإحضار المتمردين إلى طاولة المفاوضات بدفع اقتصادي ودعم أميركي لها في خلافها مع الهند حول كشمير.



وقد وعد رئيس الوزراء، عمران خان، بأن يطرح أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، هذا الأسبوع، ملف كشمير وتدابير الهند في المنطقة المتنازع عليها في الهيملايا، والتي وصفها بأنها تطهير عرقي، محذرا من "إبادة وشيكة".



غير أن باكستان التي كثيرا ما واجهت إدانات لدعمها جماعات مسلحة، بحاجة لرصيد سياسي إذا ما أرادت التأثير على مجتمع دولي امتنع تاريخيا عن تحدي نيودلهي إزاء كشمير.