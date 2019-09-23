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عالم

إيران تفرج عن ناقلة النفط البريطانية

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 10:57 ص
جريدة الدستور
منار أحمد - أمينة ذكي
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أعلنت وسائل إعلام، اليوم الإثنين، في نبأ عاجل، عن إطلاق سراح ناقلة النفط البريطانية المحتجزة من قبل السلطات الإيرانية، بعد شهرين من احتجازها.

وكانت إيران قد احتجزت الناقلة البريطانية منذ شهرين في مضيق جبل هرمز، بينما احتجزت بريطانيا الناقلة الإيرانية أدريانا في مضيق جبل طارق، والتي أفرجت عنها سلطات جبل طارق رغم طلب الإدارة الأمريكية عدم الإفراج عن الناقلة.

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