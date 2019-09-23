ضبط 3 مسجلين بحوزتهم مواد مخدرة في السحر والجمال

تواصل وزارة الداخلية استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ من منطقة السحر والجمال مكانًا لترويج المواد المخدرة.



أسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان "السحر والجمال" عن ضبط عاطلين، سبق اتهامهما في 4 قضايا "مخدرات"، لاتجارهما في المواد المخدرة متخذان من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وبحوزتهما 70 جم هيروين ومبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار.



كما تم ضبط عاطل مُقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية، لاتجاره في المواد المخدرة متخذًا من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبحوزته 500 جرام بانجو وسلاح أبيض "مطواه" وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح لاستخدامه في نشاطه الإجرامي.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.