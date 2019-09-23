إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة على صحراوي السويس

أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى طريق السويس الصحراوي، ما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة بطريق السويس الصحراوي بوقوع حادث مروري، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.



