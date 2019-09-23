صحف إسبانيا تبرز تألق بنزيما بتسجيل هدف الفوز على إشبيلية

ركزت صحف أسبانيا الصادرة صباح اليوم الاثنين على تألق الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، بتسجيله هدف الفوز على إشبيلية، بجانب أزمة برشلونة في المباريات خارج ملعبه هذا الموسم، حيث خسر أول أمس السبت بثنائية نظيفة أمام مضيفه غرناطة في الجولة الخامسة بالدوري.

وخرجت صحيفة ماركا بعنوان "بنزيما يجد الطريق"، مضيفة أن "هدف كريم بنزيما يتوج عمل ريال مدريد الجاد الذي ألغي خطورة إشبيلية"، متابعة "الفريق الملكي يخرج بشباك نظيفة لأول مرة هذا الموسم".

وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة سبورت، جاء العنوان "رد فعل عاجل"، مضيفة "لا يوجد وقت لإهداره، الجهاز الفني لفريق برشلونة يعتقد أن الوقت ملائم لتعديل الموقف، لكن يجب تصحيح المسار فورًا"، مستكملة "فياريال وخيتافي، الفريق يعرف أن هذا الأسبوع يمثل فرصة رائعة لحصد 6 نقاط في الليجا".

وخرجت صحيفة موندو ديبورتيفو بعنوان "تحليل لأزمة برشلونة خارج ملعبه"، وتابعت "لا يوجد إنهاء جيد للفرص، وهناك خلل كبير في الهجوم والقليل من الضغط أمام الحصار المزعج".

وأضافت "المدرب ارنستو فالفيردي يشعر بالمسؤولية، والفريق الذي سيجتمع هذا الأسبوع مُلزم بالنقد الذاتي، وليونيل ميسى يُشارك اليوم في حفل الأفضل بميلانو وينافس كريستيانو رونالدو وفان دايك".