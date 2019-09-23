إخماد حريق شقة فى المعصرة دون إصابات

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق داخل شقة سكنية بمنطقة المعصرة، حيث انتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران، دون وقوع إصابات.



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق في منطقة المعصرة، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني، وتمت السيطرة على الحريق.

